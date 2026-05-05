Председатель Заксобрания Иркутской области посетил деревню Хандагай

Сельский клуб и библиотека смогли возобновить работу благодаря налоговому вычету. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Председатель Заксобрания Александр Ведерников в рамках муниципальной недели побывал в деревню Хандагай Черемховского района. Там он оценил обновленные сельский клуб и библиотеку, которые смогли возобновить работу благодаря налоговому вычету.

В хандагайском клубе ежегодно проводится около 155 мероприятий. Однако в помещении случился пожар и работу пришлось приостановить. Помог закон о налоговом вычете, принятый по инициативе депутатов областного парламента. Этот механизм позволяет предприятиям направлять средства на поддержку местных учреждений культуры. Таким образом клубу было выделено 300 тысяч рублей. На эти средства смогли приобрести музыкальное оборудование, мебель и оргтехнику, выставочные стеллажи для библиотеки и столы.

Спикер Заксобрания отметил, что учреждения культуры в Черемховском районе активно пользуются возможностями, которые дает налоговый вычет. С момента принятия закона восемь культурно-досуговых центров смогли приобрести новое оборудование и обновить помещения.

- Будем продолжать эту работу. Ведь это действительно реальный механизм, который меняет философию взаимоотношений между властью на местах и нашими жителями, - отметил Александр Ведерников.