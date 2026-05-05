Врач рассказал, о каких болезнях говорит скованность в шее

Чувство скованности в области шеи может указывать на менингит или артрит, а также это связано с риском развития остеохондроза. Об этом сообщил хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. Фраза «продуло шею» обычно описывает скованность в этой области, но за этим симптомом могут скрываться серьёзные заболевания.

- Если при дискомфорте в шее появляется высокая температура, тошнота и невозможно прижать подбородок к груди, нужно срочно обратиться к врачу для исключения менингита, - объяснил эксперт.

Ещё одной неочевидной опасностью «простуды» шеи врач назвал риск неврита лицевого нерва. Переохлаждение может спровоцировать спазм сосудов, питающих нерв, а затем отёк и воспаление, способные привести к параличу мимических мышц. Подобные симптомы могут указывать на остеохондроз: межпозвонковые диски теряют эластичность, формируются грыжи и протрузии.

