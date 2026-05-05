«Решили забрать чугунные батареи»: попытка обогащения обернулась приговором для приятелей

Два жителя Пермского края получили обязательные работы за попытку кражи батареи

Два жителя Пермского края пытались вывезти девять чугунных батарей общим весом 538 килограммов с территории ремонтно эксплуатационной базы флота. Об этом сообщает пермское издание Business Class со ссылкой на Чайковский городской суд.

- В октябре 2025 года мужчины заранее договорились похитить чугунные радиаторы советского производства. Взяв с собой ножовки по металлу, они проникли через окно в подвал здания, - уточняется в материалах дела.

Фигуранты отсоединили от системы отопления батареи уже готовились их вывозить. Однако довести замысел до конца нарушителям не удалось: их задержали сотрудники предприятия. Украденное имущество вернули владельцу. В апреле 2026 года суд признал мужчин виновными в покушении на кражу группой лиц с незаконным проникновением в помещение. Подсудимому 1992 года рождения назначено 400 часов обязательных работ, его соучастнику 2000 года рождения - 300 часов.

