Доступ на Мамай и Мунку-Сардык запретили из-за угрозы схода лавин

С 4 мая в Бурятии ограничили посещение природного парка «Мамай».

С 4 мая 2026 года в Бурятии ограничили посещение природного парка «Мамай». Оформление пропусков через сайт «Бурприрода» временно приостановили. Причина - сохраняющаяся лавинная опасность, снег может сойти в любой момент. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Напомним, гора Мунку-Сардык тоже остается закрытой, запрет на посещение продлили до 11 мая. Этот апрель в Восточном Саяне выдался особенно трагичным. Сначала на вершине погибли трое туристов, предварительно от переохлаждения, на лицах были ссадины, которые указывали на возможный камнепад или падение с высоты. Точную причину смерти еще предстоит установить.

Позже лавина накрыла группу из семи человек. Трое выбрались самостоятельно, их эвакуировали в больницу, угрозы жизни нет. Спасатели достали из-под снега тело 42-летней жительницы Иркутска, к вечеру 25 апреля - еще двоих погибших. Среди них оказался опытный проводник из Забайкалья Руслан Бабицкий и 38-летний отец четверых детей. Поиски последнего пропавшего завершились лишь 30 апреля.

Спасатели призывают туристов не рисковать жизнью ради красивых кадров и дождаться официального разрешения на выход в горы. Телефон экстренных служб - 112.

