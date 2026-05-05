В Иркутске в День Победы введут особые ограничения. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

9 мая в местах проведения массовых мероприятий будут действовать особые правила безопасности. Полицейские утвердили список вещей, которые нельзя брать с собой на праздничные площадки. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Под запрет попали крупногабаритные предметы, большие рюкзаки и чемоданы. Не пустят с пиротехникой, воздушными шарами, фонариками и термосами. Травматическое оружие, колющие и режущие предметы тоже придется оставить дома. Профессиональную фото- и видеотехнику разрешат проносить только аккредитованным журналистам. Также полиция советует не брать с собой портативные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, парфюм и вейпы. Беспилотники запускать запрещено категорически, - говорится в сообщении администрации.

Вот так Иркутск отпразднует День Победы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Кроме того, на праздничные площадки ограничат въезд на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах и любых других средствах индивидуальной мобильности. Перед выходом из дома стоит проверить сумку, чтобы не пришлось расставаться с вещами на входе.

Ранее КП-Иркутск писала о том, как пройдет День Победы в Иркутске 9 мая 2026.