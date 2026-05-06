Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в Иркутске 6 и 8 мая

Жители Иркутска смогут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. 6 и 8 мая в городе организуют анонимное тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на сифилис. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации.

6 мая тест-мобиль встанет с десяти утра до трех дня на парковке перед Центральным рынком напротив аптеки номер один. 8 мая с полудня до шести вечера его можно найти на парковке у торгового центра «Европарк».

- Результат сообщают устно уже через пятнадцать минут. Специалисты проведут консультацию до и после теста, расскажут о путях передачи вируса, методах профилактики и о том, как живут люди с диагнозом ВИЧ, - добавили в мэрии.

Важно помнить, что экспресс-тест дает лишь предварительный итог, его нужно подтвердить лабораторным исследованием. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии

8-800-350-22-99.