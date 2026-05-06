В Иркутской области готовятся к возможным паводкам на северных реках

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание с членами правительства региона. Главными темами стали паводковая обстановка на северных реках и качество обратной связи с жителями.

Межведомственные оперативные группы продолжают следить за реками Лена, Бирюса, Уда и Нижняя Тунгуска. Особое внимание уделяют Усть-Кутскому, Киренскому муниципалитетам и Катангскому району. Там с вертолета Ми-8 МЧС взрывают лед, чтобы избежать заторов.

Движение по дороге Иркутск - Жигалово, которое приостанавливали из-за подтопления, полностью восстановили. Уровень воды на участке между Петрово и Заплескина достигал метра, затор устраняли с помощью техники и взрывных работ. Также продолжается капитальный ремонт трассы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», на отрезке с 324 по 348 километр уложат асфальт и обновят водопропускные трубы.

- Сейчас у нас на повестке подготовка не только ко Дню Победы, но и в целом ко вторым майским выходным. Все оперативные службы должны быть готовы к нештатным ситуациям в части паводков и пожаров. А чтобы их возникало меньше, призываю быть внимательными с огнем, в прошлые выходные большая часть пожаров произошла по вине человека, - сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на рост числа обращений жителей области. При этом удовлетворенность ответами не увеличивается. Он поручил поставить вопрос на особый контроль и разослать во все ведомства и муниципалитеты методические рекомендации по работе с обращениями.