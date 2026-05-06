В Иркутской области откроют кабинеты психологической помощи для беременных

Губернатор Игорь Кобзев встретился с экспертом Центра поддержки материнства, отцовства и детства «Точка опоры. Семья» Марией Студеникиной. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Игорь Кобзев встретился с экспертом Центра поддержки материнства, отцовства и детства «Точка опоры. Семья» Марией Студеникиной. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, центр открылся в Иркутске в начале апреля 2026 года и уже готов расширять свою работу в регионе.

- Благодаря вам тысячи женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают необходимые помощь и внимание. Вы не просто поддерживаете в конкретных ситуациях, но и дарите надежду и уверенность людям, потерявшим опору в жизни. Открытие Центра «Точка опоры. Семья» в Иркутске стало значимым событием для нашего региона. Вместе, в тесном сотрудничестве, мы будем решать вопросы поддержки семьи и укрепления демографического потенциала, - сказал Игорь Кобзев.

В планах организации - подготовка психологов для консультирования женщин, которые решили прервать беременность, и организация их работы прямо в медицинских учреждениях. Также специалисты займутся просветительскими лекциями для студентов о роли отца и матери, размещением социальной рекламы и другими направлениями.

Если семье нужны продукты, одежда, коляски или кроватки, центр тоже готов помочь. Зампред правительства Наталья Дикусарова отметила, что все эти инициативы крайне важны для укрепления демографической политики региона. Проект реализует Фонд имени Сибирякова в рамках комплексной помощи семьям с детьми.