В Иркутске женщина продала квартиру и перевела мошенникам почти 8 миллионов рублей

68-летняя пенсионерка из Иркутска стала жертвой мошенников и перевела им почти 8 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, с сибирячкой связался якобы соцработник, который рассказал ей информацию о начислении пенсии.

- Далее аферист потребовал назвать код из сообщения. Женщина все сделала по инструкции. После этого ей начали звонить лже-сотрудники Центрального Банка и ФСБ. Они сообщили об оформленных на ее имя кредитах, - пояснили в пресс-службе МВД Приангарья.

Чтобы аннулировать займы, женщине нужно было перевести 1,1 миллиона рублей на «безопасный счет». Далее мошенники убедили пенсионерку в том, что некто пытается завладеть ее квартирой в центре Иркутска. Под предлогом сохранения недвижимости, «сотрудники спецслужб» уговорили женщину на фиктивную продажу квартиры. Она продала жилье за 6,6 миллиона рублей, а вырученные деньги полностью передала сообщнику мошенников.