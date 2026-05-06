В Забайкалье водителя осудили за гибель коллеги в ДТП

Подсудимый признал вину лишь частично. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Александрово-Заводский районный суд Забайкалья вынес приговор жителю Новосибирска. В июле 2025 года мужчина на служебной машине вместе с коллегой попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу суда.

- Водитель разогнался так, что потерял контроль над автомобилем, проигнорировал дорожные знаки и не справился с управлением. Пассажир не пристегнулся ремнем безопасности и при аварии вылетел из салона. Мужчина получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу, - пишут журналисты.

Подсудимый признал вину лишь частично. Он согласился только с тем, что пассажир ехал не пристегнутым, но пытался оспорить схему происшествия и уверял, что все случилось при других обстоятельствах. Однако доказательства оказались убедительными. Суд признал водителя виновным и назначил три года колонии-поселения, а также на два с половиной года лишил права садиться за руль.

