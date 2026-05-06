Улицу Маршала Конева в Иркутске закроют для проезда 8 мая

Улицу Маршала Конева в Иркутске закроют для проезда 8 мая 2026 года с 13:00 до 14:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Проезд перекроют из-за прохождения памятного маршрута «1418 шагов к Победе», - уточнили в уведомлении.

Автомобилисты не смогут проехать по двум участкам: от дома на бульваре Рябикова, 21/4 до здания на Маршала Конева, 86. Также будет закрыт проезд по внутриквартальной дороге, ведущей от Маршала Конева к бульвару Рябикова, расположенной рядом с домом № 20а.

