В Братске перед судом предстанет владелец кафе, в котором отравились 13 человек

В Братске виновник массового отравления пойдет под суд за нарушение санитарных норм

В Братске будут судить 33-летнего владельца кафе, в котором отравились 13 человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в павильоне быстрого питания на улице Рябикова нарушались правила гигиены и дезинфекции. В результате ингредиенты для шаурмы оказались заражены бактерией.

- 19 и 20 мая 2025 года за медицинской помощью обратились сразу 13 жителей, включая четверых детей. У всех диагностирован сальмонеллёз, - пояснили в пресс-службе СК.

Предприниматель признал свою вину и закрыл заведение. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено в городской суд. Теперь мужчине грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

