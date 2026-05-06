Число индивидуальных предпринимателей в Иркутской области выросло на 6% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Число индивидуальных предпринимателей в Иркутской области достигло 68,7 тысячи - это на 6,2% больше, чем годом ранее. При этом количество организаций немного сократилось - на 1,3% и теперь составляет 48 тысяч.

- В животноводстве увеличилось производство птицы и надоев молока. Всего выращено 27 тысяч тонн скота и птицы, надоено 64 тысячи тонн молока, - сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

В строительстве объём выполненных работ снизился до 46,1 миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию 2933 квартиры, почти половина из них - в Иркутском районе. В торговле оборот оптовых товаров вырос на 10,6%, розничных - на 6,3%. Объём услуг населению увеличился на 8,1%. Наибольший рост - в сфере строительства и ремонта жилья и ЖКХ. При этом снизился спрос на услуги для пожилых, курьерские и фитнес услуги.