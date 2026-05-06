В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили сохранение мемориалов

В 2024 году в Иркутской области было восстановлено 237 мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Очередное заседание Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области состоялось накануне. Главными темами для обсуждения в преддверии Дня Победы стало сохранение и благоустройство памятников, посвященных памяти павших воинов. Кроме того, поднимался вопрос о механизмах привлечения ветеранов боевых действий в патриотическое воспитание молодежи.

Как отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников, в 2024 году в Иркутской области было восстановлено 237 мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне. На эти цели из областной казны выделялось почти 160 миллионов рублей. Активно принимают участие в подобной работе и сами местные жители, используя инструменты инициативного бюджетирования.

По данным министра культуры Приангарья Олеси Полуниной, всего в нашем регионе насчитывается 1003 мемориальных комплекса. Многие из них нуждаются в реставрации и муниципалитеты получают финансовую поддержку на восстановление памятников.

Александр Ведерников предложил создать в структуре региональной власти координирующее подразделение, которое будет курировать работу муниципалитетов и профильных ведомств в вопросе сохранения и благоустройства воинских захоронений.

Зампредседателя Заксобрания Виталий Перетолчин подчеркнул, что в плане областного бюджета на последующие годы необходимо учесть заинтересованность территорий в подобных инициативных проектах. Кроме того, в проектах благоустройства существующих или создания новых памятников нужно сделать обязательной установку камер видеофиксации.

О том, как строится взаимодействие между школами и молодежными организациями и ветеранами боевых действий, рассказали руководители профильных министерств. Александр Ведерников отметил, что необходимо продолжать синхронизацию взаимодействия ветеранских организаций, образовательных учреждений и органов власти для разработки программ, методического сопровождения и мониторинга эффективности проектов.