Пять новых микроавтобусов будут курсировать по нескольким маршрутам в Иркутске

В Иркутске по нескольким маршрутам будут курсировать пять новых микроавтобусов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, поднимая стоимость проезда, нужно повышать комфорт пассажиров.

– В каждом автобусе есть пневмоподушка, которая опускает пол до уровня тротуара, и пандус, по которому можно проехать на инвалидной или детской коляске, а также складывающиеся сиденья в салоне, – рассказал водитель Валентин Лалетин.

Также в транспорте сделали систему кондиционирования, установили камеры видеонаблюдения, раздвижные форточи, люк, звуковой оповещатель остановок, электронное табло и дезинфектор рук.

