Анонсировано перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2026 года. Конечно, связано это с проведением торжественных событий, посвященных 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре столицы Приангарья, напомним, состоятся парад Победы, Бессмертный полк и концерты. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, перекрытие дорог продлится с 6 утра до 23.00. Узнали, где нельзя будет проехать.

В центре Иркутска 9 мая движение перекроют не только для автомобилистов, но и для общественного транспорта. Недоступными для проезда станут эти улицы:

Разумеется, проехать 9 мая не получится и по площади графа Сперанского. Так как перекрывать дороги начнут с 6 утра, автомобилистов просят заранее очистить эти улицы.

- Просим не оставлять накануне машины в местах, где планируется перекрытие дорог, - говорят в городской мэрии. - Будут работать эвакуаторы.

Кстати, перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2026 года будет касаться не только личных автомобилей горожан, но и общественный транспорт. Маршруты на день поменяются.

Напомним, 9 мая в столице Приангарья ожидается насыщенная программа. По традиции, торжества в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся с митинга у «Вечного огня», далее – парад ( в этом году он состоится без прохождения военной техники), Бессмертный полк, концерты и спортивные акции.

Народные гуляния развернутся в трех локациях в центре города. Можно выбирать ту, что больше придется по душе или прогуляться до всех и сразу. Для удобства почасовая программа праздника опубликована здесь.

НА ЗАМЕТКУ!

С воздушными шарами и термосами на праздник нельзя

Во время массовых народных гуляний действуют особые правила безопасности. Согласно им, иркутяне не могут проходить к местам концертов, парадов с крупными предметами, грузами, в том числе с большими рюкзаками или чемоданами. Лучше не брать с собой портативные зарядные устройства и внешние аккумуляторы, парфюм или устройства для потребления никотинсодержащей продукции.

Под запретом также пиротехника, воздушные шары, фонарики и термосы. Разумеется, никого с колющими или режущими предметами на торжества также не пропустят.

- Помимо этого, на праздничные площадки ограничат въезд на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах и иных средствах индивидуальной мобильности, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Также в городской мэрии еще раз напомнили о запрете беспилотных летательных аппаратов.

