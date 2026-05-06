Погода в Иркутске в выходные 9, 10, 11 мая 2026 приятно шокирует сибиряков

Погода в Иркутске в выходные 9, 10, 11 мая 2026 станет шикарным подарком от природы на праздники. Параду Победы, Бессмертному полку и концертам под открытым небом не угрожает ни сильный ветер, ни капли дождя. Но вот беда, может быть, немного жарко – не забывайте головные уборы, чтобы не получить солнечный удар. КП-Иркутск узнала у синоптиков, откуда тепло.

9 мая

В эти выходные иркутянам стоит чаще бывать на улице и, как говорится, вдыхать полной грудью, чтобы подышать морским воздухом. Да-да, именно морским.

- К нам в регион стремится теплый воздух с Аральского и Каспийского морей, - говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – К 9-му мая он как доберется до Иркутской области. В ночь на праздник ожидается до +6…+8 градусов, соответственно, ранним утром также прохладно, но часам к 11-ти уже потеплеет примерно до +20. Вообще, в этот день ждем до +25…+27 градусов в Иркутске.

По области температура 9 мая днем поднимется и вовсе до +24…+29 градусов на большей части территорий региона. Но север области, увы, окажется во власти холодного фронта: ночью – около нулевые температуры, а днем +10…+15 градусов, осадки и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

10 мая

Хорошая погода сохранится в Иркутске и 10 мая. Температуры будут близки к тем, что накануне порадовали сибиряков 9 мая, местами даже еще теплее.

- Ночью прогнозируем до +5…+10 градусов, - рассказывает метеоролог. – Днем примерно также, то есть в Иркутске до +25…+27 градусов.

Стоит отметить, что для первой декады мая это хоть и теплая погода – на 4-6 градусов выше нормы, но не аномальная. Так, максимальная температура 9 мая была зафиксирована в 1933 году, тогда столбики уличных термометров показали +30, 9 градуса, также в 1980-м году регистрировали жару до +30,1 градуса. 10 мая у нас также случались и более жаркие дни – в 2001 году было +29,7 градуса.

11 мая

11 мая станет тем самым днем, когда все изменится. Тепло отступит, нагрянет холодный фронт.

- В воскресенье в Иркутске вероятны осадки, но температура все еще останется умеренно теплой – днем +15 градусов, местами до +20, - говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – А вот 12 мая произойдет заток холодного воздуха и похолодание станет ощутимее.

Но, к счастью, это не будет обвал холода, просто небесная канцелярия войдет в привычные майские показатели. Вот такой будет погода в Иркутске в выходные 9, 10, 11 мая 2026 года – можно смело планировать выезды на природу.

Только будьте внимательнее, клещи уже активизировались. Недавно КП-Иркутск писала о том, как пара после посещения порта Байкал сняла с себя пять кровососущих паразитов. Кстати, если клещ не успел присосаться, но пробежал по телу, его все равно стоит отвести на анализ – подробности.

