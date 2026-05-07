НовостиЗдоровье7 мая 2026 0:00

Специалист объяснила, почему беременных тянет на необычную еду

Врач Казюка: Тяга беременных к необычной еде связана с гормональной перестройкой
Ангелина ОГЕР
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 90% будущих мам испытывают необычные желания в еде. Об этом рассказала врач гинеколог Елена Казюка в интервью NEWS.ru. Смена вкусовых предпочтений во время беременности связана с несколькими факторами. Прежде всего, это гормональные изменения, затем - обострение обоняния. Запахи, которые раньше воспринимались нейтрально, могут вызывать отторжение или, наоборот, становиться притягательными.

- То, что раньше казалось странным сочетанием еды, вдруг начинает приносить удовольствие. Это происходит потому, что мозг, получая сразу несколько вкусовых сигналов, как бы «радуется» сильнее, чем если бы он получал их по отдельности, - объясняет гинеколог.

Тяга к солёному может указывать на проблемы с водно-солевым балансом, а к сладкому – на колебания глюкозы. В периоды эмоциональной нестабильности, необычные вкусовые предпочтения могут помочь справиться с тревогой.