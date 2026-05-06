До +20 градусов потеплеет в Иркутске 7 мая Фото: Ангелина ОГЕР.

7 мая 2025 года в Иркутске ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Гидрометцентре, юго восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, а днем потеплеет до +18…+20.

- Местами в регионе пройдут небольшие дожди, ночью возможно выпадет мокрый снег. В западных районах - умеренные дожди. Ветер юго западный и юго восточный 5–10 м/с, днём местами возможны порывы до 14 м/с, - рассказали синоптики.

Ночью будет прохладно 0…+5 градусов. Если небо будет ясным, то похолодает до -7. Зато днем воздух прогреется до +17…+20 градусов. А если небо затянут тучи, то будет +10…+15. На Байкале будет сильный ветер с порывами до 15−18 м/с. Зато столбик термометра установится на отметке +12…+17 градусов.