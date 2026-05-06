В Братске после рейдов шести человек выдворили за пределы страны

В Братске полицейские провели рейды, чтобы выявить нарушения в сфере миграционного законодательства. Оперативники проверили 50 объектов, среди которых: торговые точки, автовокзалы, железнодорожные станции и автотранспорт. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МВД России «Братское».

- Также зафиксировали 19 административных правонарушений в сфере миграции, включая: нарушение правил въезда на территорию РФ, несоблюдение режима пребывания, нарушения миграционного учёта, - уточнили в полиции.

Наложены штрафы на сумму 42 500 рублей. Шесть иностранцев были депортированы из страны. Причинами стали предоставление ложной информации, отсутствие документов и неисполнение предписания о выезде. Сотрудники ГИБДД зафиксировали три нарушения: использование поддельных водительских прав, управление авто без соответствующих документов и отсутствие полиса ОСАГО.