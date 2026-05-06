Крестный ход и молебен прошел на территории «Иерусалимской горы» в Иркутске

Накануне Дня Победы в Иркутске прошел крестный ход и молебен на территории «Иерусалимской горы». Шествие началось у храма Входа Господня в Иерусалим. Участники прошли через северные ворота мемориального комплекса и Аллею Георгиевских кавалеров к православной часовне. Выбор места не случаен — на территории комплекса расположена Аллея Георгиевских кавалеров. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

- Здесь покоятся 13 Георгиевских кавалеров, погибших за Родину. Мы должны пройти этим маршрутом, почувствовать и поверить: сила духа России вечна, и наша память должна быть такой же вечной и священной, – подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

Там митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан провёл молебное пение святому великомученику Георгию Победоносцу. Мероприятие стало доброй традицией Иркутска: крестный ход проводят накануне Дня Победы и акции «Бессмертный полк».