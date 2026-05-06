НовостиОбщество6 мая 2026 14:40

Иркутская область выделит 50 миллионов рублей на развитие туристических проектов

Субсидии помогут реализовать проекты по девяти направлениям
Ангелина ОГЕР
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области стартовал конкурс на получение субсидий для развития туризма. В 2026 году на поддержку отрасли выделят 50 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Субсидии помогут реализовать проекты по девяти направлениям: от создания кемпингов и обустройства пляжей до разработки электронных путеводителей и развития доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.

- Субсидии на развитие туристической инфраструктуры — это реальная финансовая помощь для предпринимателей. Подобные проекты уже преобразили Приангарье, закрыли потребности путешественников, - уточнила руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Николаева.

Также средства можно направить на развитие дорожной инфраструктуры, установку санитарных модулей, организацию общепита, обустройство спортплощадок и других объектов туристической инфраструктуры. С 2024 года субсидии уже помогают преображать Иркутскую область: в прошлом году их получили шесть предпринимателей. Заявки можно подать до 28 мая 2026 года.