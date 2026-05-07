Один из популярных баров закроется в Иркутске с 1 июня

Один из популярных баров «Edison Bar» закроется в Иркутске с 1 июня 2026 года. В последний раз посетители могут сходить туда 31 мая. Об этом сообщили в соцсетях заведения.

- Бар по адресу 3 Июля, 33 прекращает свою работу спустя 9,5 лет истории. Проект начинали без инвестиций, без опыта в общепите. Чисто на энтузиазме, любви к музыке и желании сделать что-то свое и настоящее, - отметили владельцы.

После девяти лет работы, Edison Bar закрывается, потому что их выселяют из помещения.

- Мы готовимся к прощанию с нашими гостями, запланировав множество мероприятий на ближайший месяц. Параллельно ищем новое пространство для продолжения нашей музыкальной истории.

