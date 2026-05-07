В Тулуне пьяный водитель попал в массовое ДТП и притворился иностранцем Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Тулуне на улице Ленина столкнулись четыре автомобиля. 70-летний водитель машины ВАЗ 21063, поворачивая налево, не пропустил «Тойоту Камри». В итоге аварии пострадали еще два припаркованных автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, двум пассажирам «Камри» и «Жигули» потребовалась медицинская помощь.

- Полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и он пьян. На задаваемые ему вопросы автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который он придумал сам. Когда запас выдуманных слов у нарушителя закончился, он рассказал, какие алкогольные напитки употреблял перед тем, как сесть за руль, - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что норма спирта в воздухе мужчины была превышена в шесть раз. А еще ранее он был лишен водительских прав. Инспекторы оформили в отношении него административный материал. Также к ответственности привлекли водителя ВАЗа за нарушение требования уступить дорогу и совершение поворота в неположенном месте.