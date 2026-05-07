Паромная переправа на остров Ольхон открылась с 7 мая 2026 года

С 7 мая 2026 года открылась паромная переправа на остров Ольхон. Перед этим специалисты провели метеорологической проверки и оценили ледовую обстановку. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.

- В связи с нестабильной ледовой обстановкой пока возможны задержки рейсов, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

Каждое отправление в рейс будет оценивать капитан исходя из погодных условий. Байкал с севера на юг от пролива покрыто льдом. Поэтому ветер выносит на переправу толстый лед. Пока жителям и туристам рекомендуют не планировать поездки на Ольхон.

Сейчас через переправу ходят паромы «Дорожник» и «Семён Батагаев». А с 1 июня к ним присоединятся еще «Ольхонские ворота» и специальный буксир с баржей. Последние будут нужны для перевозки тяжелой техники, которая понадобится для ремонта дорог. Вместе все эти суда смогут перевозить до 1260 машин в день.

На переправе теперь стало безопаснее. Специалисты будут проверять все машины, чтобы никто не пронес или не провез что-то запрещенное, например, взрывчатку или оружие.