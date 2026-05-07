Президент России направил ветеранам Иркутской области личные поздравления

Президент России Владимир Путин направил ветеранам Иркутской области персональные поздравления. Их получат в виде открыток. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве цифрового развития и связи региона, со 2 по 8 мая почтальоны вручат более 1 700 писем адресатам.

- В годовщину величайшего события в истории нашей страны мы с особой гордостью поздравляем тех, кто подарил нам Победу, защищал нашу Родину и счастливое будущее. Каждое поздравление будет доставлено бережно и в срок, — сказал генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В письме содержится именная открытка с поздравлением к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Если ветеран сменил место жительства, сотрудники почты установят новый адрес и доставят письмо туда. Если ветерана нет дома, то поздравление будет храниться в отделении связи в течение месяца, а почтальон будет неоднократно пытаться вручить его.