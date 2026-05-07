Мэр Иркутска поздравил блокадницу Ленинграда Валентину Заведееву с Днем Победы

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил блокадницу Ленинграда Валентину Заведееву с Днем Победы. В свои 87 лет Валентина полна энергии и продолжает активно участвовать в жизни города. Она является членом городской общественной организации ветеранов войны. Также она облагораживает газоны у своего дома и представляет двор на конкурсе «Двор твоей мечты». В свободное время блокадница создает картины, вышивая их и собирая из бисера.

– Про таких говорят: «Человек особой закалки». Несмотря на возраст, Вы продолжаете активно участвовать в общественной жизни Иркутска и области. На ваших историях из жизни, опыте возрождения страны мы можем воспитывать достойное поколение. Бодрости Вам, сил и успехов в любимых делах, – обратился глава города.

Валентина Заведеева родилась в Ленинграде 28 октября 1938 года. В начале войны, в двухлетнем возрасте, она потеряла семью и попала в детский дом. Весной 1942 года ее эвакуировали в Ярославскую область, где она пережила голод и страх. В 1950-х годах, по комсомольской путевке, Валентина переехала в Иркутскую область. Она работала штукатуром, а затем 25 лет в детском саду.