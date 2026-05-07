Аэропорт Иркутска ограничил прием и выпуск самолетов из-за ремонта полосы

Аэропорт Иркутска ограничил прием и выпуск самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Он будет длиться до 30 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиагавани.

- Ремонт проводится в плановом режиме и важен для безопасности полётов. В этом году внимание уделили средней части ВВП, потому что этот участок испытывает ежедневные динамические нагрузки, - сказал заместитель начальника аэродромной службы Юрий Мельников.

Сейчас реконструируют укреплённую часть полосы. Нужно демонтировать старое покрытие и уложить новый асфальтобетон. На данный момент обновлено около 2 500 квадратных метра. В этом году планируется приступить к ремонту центральной части ВПП. Общая площадь обновляемого покрытия полосы достигнет примерно 41 тысячу квадратных метров. После - ремонт продолжится на рулёжных дорожках и стоянках самолетов. Что касается расписания полётов, то по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00 будет введено ограничение на приём и выпуск воздушных судов.