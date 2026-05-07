Ветераны и участники СВО участвуют в предварительном голосовании в Иркутской области

В Государственную Думу собираются баллотироваться 58 кандидатов, в том числе 15 участников СВО. Фото: Пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

На предварительное голосование «Единой России» в Иркутской области в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу и довыборами в Законодательное Собрание зарегистрировались 65 кандидатов. 19 из них – ветераны и участники специальной военной операции.

Как отметил член регионального оргкомитета по подготовке и проведению ПГ, ветеран СВО Александр Хливицкий, такое активное выдвижение участников специальной военной операции – отличительная черта предварительного голосования в Иркутской области в этом году.

В Государственную Думу собираются баллотироваться 58 кандидатов, в том числе 15 участников СВО. Среди них и Герой России Сергей Степанов. На довыборы в Законодательное Собрание Иркутской области по 18 избирательному округу – 7 кандидатов, 4 из них – участники СВО.

- Такая активность показывает как высокую заинтересованность со стороны действующей власти к участникам СВО, так и со стороны самих бойцов – интерес дальше развиваться, вникать в государственные вопросы, - считает Александр Хливицкий. - Тот процесс, который мы сегодня видим, наглядно отражает картину в регионе. Радует, что от Иркутской области выдвигаются на предварительное голосование ребята энергичные, заряженные. Несмотря на то, что кто-то из них еще воюет, кто-то уже пришел, никто не собирается сидеть на месте, все планируют развиваться.

Александр Хливицкий сам дважды прошел выборы при поддержке «Единой России»: в 2024 году, после демобилизации по ранению, был избран главой Хребтовского муниципального образования Нижнеилимского района, в 2025 году – депутатом думы Нижнеилимского муниципального округа. Сегодня является председателем муниципальной думы, членом Генерального совета партии «Единая Россия».

- Ребятам, которые выдвинули свои кандидатуры на предварительное голосование, однозначно будет помощь не только по линии партии, но и по линии боевого братства – от тех, кто уже прошел выборы, познакомился на практике с депутатской деятельностью, в том числе и с моей стороны, - подчеркнул Александр Хливицкий. - Действующая власть тоже всегда открыта и готова помочь, знаю это на собственном опыте.

Напомним, в 2026 году в «Единой России» действует ранее установленное правило: к результатам участников СВО добавляется 25% от числа голосов, отданных за их кандидатуры на предварительном голосовании.