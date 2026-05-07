Житель Иркутской области выиграл в лотерею более 1,5 миллиона рублей

Житель Иркутской области выиграл в лотерею более 1,5 мил рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили организаторы розыгрыша. 6 мая 2026 года в 158 663 м тираже счастливчик выиграл 1 572 833 рубля.

- Изначально приз составлял 1 535 333 рубля, но благодаря отмеченному дополнительному числу в первом поле билета сумма увеличилась на 37 500 рублей, - уточнили в пресс-службе лотереи.

Победитель купил билет за 450 рублей через мобильное приложение, но пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Возможно, он ещё не в курсе своего везения. Удачная комбинация, принёсшая миллион: числа 14, 5, 25, 3, 16 в первом поле - все угаданы и 4 во втором поле - не угадано . По правилам лотереи, именно такое сочетание приносит приз. Комбинация определяется генератором случайных чисел.