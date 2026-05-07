Полицейские будут дежурить у переправы на остров Ольхон. Как сообщил начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти УОООП ГУ МВД России по Иркутской области Алексей Тяпкин на круглом столе в медиа-центре «Комсомольской правды», это связано с тем, что на пароме ежегодно возникают сложности из-за очередей.

- Мы пытаемся решить эту проблему. Инициировали, в частности, электронную очередь. Но пока вопрос остается открытым, - уточнил Алексей Тяпкин.

Помимо правоохранителей будут привлекать и дроны, чтобы патрулировать территорию с воздуха. Зимой уже проводили специальные рейды - группа выезжала на лед, проверяла популярные туристические места и оценивала то, как соблюдается природоохранное законодательство. Такую практику повторят и летом.