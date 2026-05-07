«Подожгли тело и спрятали в заброшенном доме»: убийство 16-летней давности раскрыли в Иркутской области

В Черемхове раскрыли убийство женщины, совершённое в 2009 году

В конце 2009 года в Черемхове произошла трагедия: двое мужчин внезапно поссорились со знакомой женщиной, жестоко избили её и задушили. Чтобы скрыть следы преступления, они вывезли тело в район «Сафроновского разреза», где расчленили и подожгли. Останки спрятали в заброшенном доме.

Тогда, много лет назад, преступление осталось нераскрытым. Улик оказалось недостаточно, чтобы выйти на след убийц. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СУ СК Приангарья.

Но в 2023 году следователи решили вернуться к этому делу. Криминалисты провели повторные экспертизы, тщательно изучили архивные документы и материалы прошлых допросов.

- Ключевым моментом стали показания свидетеля, который решился рассказать то, что знал. Эти сведения позволили определить подозреваемого - им оказался 45 летний житель Черемхово, - уточнили в ведомстве.

Мужчину обвинили в участии в групповом убийстве, совершённом по предварительному сговору. Его взяли под стражу. Оказалось, что преступление было совершено совместно с братом подозреваемого. Однако тот умер в октябре 2025 года. Сейчас следователи продолжают расследование.