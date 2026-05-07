Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 9:50

«Меня должны были поставить на воинский учет»: студент из Москвы попался на уловку мошенников и стал их сообщником

В Тайшетском районе задержали курьера телефонных мошенников
Ангелина ОГЕР
В Тайшетском районе задержали курьера телефонных мошенников

В Тайшетском районе задержали курьера телефонных мошенников

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Тайшетском районе полицейские задержали курьера мошенников, который должен был получить от жертвы 3 миллиона рублей. Женщина из посёлка Юрты рассказала, что на протяжении полутора месяцев общалась с людьми, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга.

- Аферисты сообщили о взломе её профиля на налоговом портале, заявили о якобы оформленной «доверенности», обвинили в пособничестве украинским спецслужбам и пригрозили уголовным преследованием, - уточнили в пресс-службе МВД Приангарья.

Также мошенники убедили сибирячку, что за ней установлено наблюдение. Аферисты убедили потерпевшую раскрыть информацию о своих счетах и вкладах, а также предоставить данные о родственниках. В конце - женщина должна была снять 3 миллиона рублей и передать их курьеру, чтобы «перевести деньги на безопасный счёт».

В момент сделки «курьера» задержали. Им оказался 18 летний студент из Москвы. Он тоже стал жертвой аферистов. Сначала ему позвонили якобы из военкомата и сказали о необходимости постановки на воинский учёт. Студент назвал личные данные и код из СМС. Затем неизвестные потребовали перевести деньги на «счёт». Но накоплений у парня не было, поэтому он согласился стать их курьером. За услугу ему должны были «заплатить». В отношении задержанного завели уголовное дело.