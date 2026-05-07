«Набрала полную корзину, но кошелек был пустой»: пенсионерка попыталась обмануть кассу самообслуживания

В одном из продуктовых магазинов Пензы полицейские задержали 72-летнюю женщину. Она пыталась вынести неоплаченные товары. Управляющая магазином рассказала, как пенсионерка набрала в тележку большое количество продуктов, но на кассе самообслуживания оплатила только часть - на остальное денег не хватило. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на областное УМВД России.

- При попытке уйти из магазина, её остановил сотрудник торговой точки и попросил показать чек, - уточнили в полиции.

Выяснилось, что количество оплаченных товаров не совпадает с вынесенных из торгового зала. Задержанная во всем призналась и сказала, что намеренно хотела вынести неоплаченный товар незаметно для персонала. Вся похищенная продукция была изъята. По данному факту завели уголовное дело.