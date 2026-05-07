НовостиОбщество7 мая 2026 10:04

В Заксобрании Иркутской области обсудили реабилитацию участников СВО

Надежда ИВАНОВА
Предлагается упростить процедуру оформления социального контракта для определенных категорий участников СВО.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области обсудил проводимую в Приангарье работу по медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей.

Социальная реабилитация - это прежде всего возможность обеспечивать себя и свою семью. Одним из способов помочь ветеранам начать свое дело является социальный контракт и члены комитета обсудили возможность упрощения этой процедуры. В частности, предлагается не учитывать среднедушевой доход семьи, отдавать приоритет многодетным семьям и семьям с единственным родителем. Подобная мера соцподдержки будет распространяться на уволенных военнослужащих, а также участников специальной военной операции, получивших инвалидность, и их супругов. Министр социальной опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал, что к настоящему моменту действует 374 социальных контракта, заключенных с участниками СВО.

В плане медицинской реабилитации ведется работа по развитию Шелеховского реабилитационного центра. По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Натальи Дикусаровой, в этом году регион получил федеральные средства на эти цели. Уже проведен капитальный ремонт в здании, предстоит обновление медицинского блока. В прошлом году центр посетили более 1 тыс. участников СВО и их семей, ожидается, что в этом году их число возрастет.

Кроме того, как доложил министр здравоохранения региона Андрей Модестов, Иркутская область участвует в пилотном проекте по созданию модели реабилитации в сотрудничестве с федеральными научно-медицинскими центрами. Этой возможностью уже воспользовались 4,4 тыс. участников СВО и членов их семей.

В целом на обеспечение всех действующих в регионе мер поддержки для военнослужащих из областного бюджета выделено 27 миллиардов рублей. Планируется открытие консультативного центра для участников СВО.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков обозначил несколько существующих проблем: нехватка автомобилей для перевозки маломобильных граждан, особенно в отдаленных территориях и малонаселенных пунктах. Играет роль и нехватка врачей-психиатров. По мнению парламентария, во всех местных медучреждениях необходимо организовать отдельные кабинеты для работы таких специалистов.