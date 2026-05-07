Из-за угрозы паводка школьники из Катангского района приедут в Иркутск

Из-за угрозы паводка школьников из Катангского района эвакуируют в Иркутск. Дети приедут в столицу Приангарья вечером 7 мая. На севере региона складывается непростая гидрологическая обстановка.

- Особое внимание уделяется реке Нижняя Тунгуска и её основным притокам. На реке Непа вблизи населённых пунктов Токма и Ика показатели близки к критическим отметкам, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгения Ивановича Гоголева,

В Киренском муниципальном округе на реке Лена идёт ледоход: в районе села Кривая Лука образовался затор льда, из за чего уровень воды значительно поднялся. Местные власти круглосуточно следят за ситуацией, спасатели дежурят на местах, а специалисты продолжают укреплять береговую линию на реках Лена и Киренга.