Генеральная репетиция Парада Победы проходит в Иркутске вечером 7 мая

Фото: Наталья ЛЫТКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Иркутске на площади графа Сперанского проходит генеральная репетиция Парада Победы. Продлится она до 20.00 часов. И все это время дороги вокруг сквера Кирова будут закрыты для проезда автомобилей и общественного транспорта.
- На улицах, по которым автомобилисты объезжают перекрытые участки, есть небольшие заторы, - рассказали КП-Иркутск очевидцы. – На Карла Маркса, на Советской также у водителей есть трудности с проездом.
Напомним, что в 2026 году по соображениям безопасности в Параде Победы не предусмотрено прохождение военной техники. В остальном, празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет как обычно зрелищно с показательными выступлениями различных силовых структур и шествием парадных расчетов. Напомним, День Победы в столице Приангарья начнется с митинга у Вечного огня - расписание праздника найдете тут.
