Фуру с телятами без документов задержали на въезде в Иркутскую область. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

На посту ГИБДД «Рубеж» в Слюдянке 6 мая 2026 остановили грузовик, который вез 50 телят из поселка Мангутай в деревню Быстрая. При проверке выяснилось, что у водителя нет ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, собственника скота обязали вернуть животных обратно в пункт отправления.

- С начала года на границе Иркутской области и Бурятии досмотрели больше 12 тысяч машин. Специалисты выявили 54 нарушения при перевозке почти 2300 голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней, - рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, без документов пытались провезти свыше 700 килограммов говядины. Россельхознадзор напоминает, что отсутствие ветдокументов создает риск распространения опасных заболеваний, а это угрожает и животноводству, и здоровью людей.

