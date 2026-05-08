В парке культуры и отдыха Черемхово завелся необычный жилец - пушистый соболь. Зверек ловко скачет по веткам и, кажется, совсем не боится людей. Мэр города Вадим Семенов лично снял зверька на видео и поделился впечатлениями.

- Взобравшись на дерево, этот зверек наблюдает за посетителями популярного места отдыха у сибиряков. Увидеть соболя в нашем городе было настоящей неожиданностью, но если он выбрал Черемхово своим домом, я только рад, - написал градоначальник.

Сейчас зверек уже стал местной знаменитостью. Посетители парка то и дело задирают головы в надежде заметить пушистого соседа среди веток. Мэр попросил горожан быть добрыми и гостеприимными к новому жителю и беречь природу.

