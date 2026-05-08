В Иркутской области отреставрируют 33 памятника культуры по льготным кредитам

Игорь Кобзев вместе с Русланом Болотовым проверил объекты культурного наследия, вошедшие в федеральную программу льготного кредитования. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым проверил объекты культурного наследия, вошедшие в федеральную программу льготного кредитования. Это пять зданий на улицах Тимирязева, Кожова и в переулке Волконского. Три из них имеют федеральный статус, два - региональный.

- В рамках программы инвесторы могут получить льготное кредитование на восстановление объектов культурного наследия. Если здания будут приспособлены под гостиничный комплекс, то ставка составит 6% годовых, для иной целевой направленности до 9%. Для работы на 12 объектах уже заявились инвесторы. Такое взаимодействие мы рассматриваем как ключевое, - сказал Игорь Кобзев.

Всего в программу вошли 33 объекта региона: пять федерального значения и 27 регионального в Иркутске, Усолье-Сибирском, Тулуне и Боханском районе, а также один муниципальный. По 12 иркутским зданиям инвесторы уже определены. Служба по охране культурного наследия вместе с муниципалитетами ищет желающих вложиться в оставшиеся постройки. Все они удобно расположены и после восстановления могут стать гостиницами, офисами или торговыми точками.

Программу разработало Министерство культуры РФ совместно с госкорпорацией «ДОМ.РФ», в ней участвуют шесть аккредитованных банков. Работы идут в рамках поручения президента привести к 2030 году не менее тысячи исторических зданий в удовлетворительное состояние.