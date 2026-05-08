Организаторов нелегальных гонок в Ангарске осудили за гибель 17-летней девушки

Ангарский городской суд вынес приговор двум женщинам 33 и 35 лет, которые устроили несанкционированный автозаезд, закончившийся трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, обе признаны виновными и получили по четыре года лишения свободы с отсрочкой, пока их сыновьям не исполнится 14 лет.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в начале мая 2025 года подруги организовали гонки на девятом километре дороги «Ангарск - Тальяны» рядом с селом Одинск. Они притащили дизельный генератор и прожекторы, раздобыли рации и микрофоны, натянули пластиковую сетку вместо ограждения и пригласили ведущего. Информацию о заезде разослали в мессенджере, а с участников собрали деньги за наклейки с бортовыми номерами. Вот только о безопасности зрителей никто не подумал.

- Ночью 11 мая водитель «Тойоты Чайзер» потерял контроль и на полном ходу вылетел на обочину, где стояли люди. 17-летняя девушка погибла на месте, ее 22-летний парень и 19-летняя подруга получили травмы средней тяжести, - напомнили в пресс-службе ведомств.

В суде женщины полностью признали вину. Матери погибшей и пострадавшей подруге они выплатят больше миллиона рублей. Также у одной из осужденных конфисковали «БМВ» и телефон. Сам водитель ранее получил два с половиной года колонии-поселения.