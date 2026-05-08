В Забайкалье семеро контрабандистов леса заплатят 433 миллиона рублей.

Забайкальский краевой суд оставил в силе решение о взыскании почти 433 миллионов рублей с семи участников преступной организации, которая незаконно вывозила лес в Китай. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

- В банду входили трое россиян и четверо граждан КНР. Они действовали организованной группой и переправляли через таможенную границу пиломатериалы сосны и лиственницы. Общий объем незаконно вывезенного леса превысил 44 тысячи кубометров. Ранее всех фигурантов уже осудили за контрабанду, они получили сроки от 8, 5 до 14 лет лишения свободы, - напомнили в агентстве.

Вернуть лес невозможно, поэтому суд обязал ответчиков возместить ущерб деньгами. Организатор преступного сообщества пытался оспорить решение, даже перевел текст жалобы на китайский язык для подельников. Однако апелляционная инстанция подтвердила, что все законно и менять ничего не будет.

