Жительница Забайкалья через суд требует 300 тысяч с соседки за нападение алабая

Пес набросился на женщину и сильно искусал ее.

Прокурор Акшинского района обратился в суд с иском к хозяйке собаки. Как сообщает ChitaMedia, он требует взыскать с нее 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей соседки.

- Хозяйка выпустила алабая из вольера в огород и, не подумав, сразу открыла калитку соседке. Пес набросился на женщину и сильно покалечил ее, один из укусов привел к открытому перелому. Пострадавшей потребовалось долгое лечение, - сообщает агентство.

Прокуратура считает, что владелица животного не обеспечила безопасность, и теперь добивается компенсации через Акшинский районный суд.

