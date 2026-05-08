В Иркутской области ограничили доступ в леса из‑за угрозы пожаров

С 8 по 28 мая в Иркутской области будет действовать запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте. Соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин. Ограничение коснётся 28 лесничеств, в которых уже стартовал пожароопасный сезон. Запрет вступит в силу только при высоких классах пожарной опасности — четвертой - высокой и пятой - чрезвычайной. При уровнях с первого по третий по посещать леса можно.

- На майские праздники ожидается до +25 градусов, снег почти везде растаял, а сухая трава создаёт угрозу возникновения пожаров. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей — для граждан и от 100 тысяч до 2 миллионов рублей — для юридических лиц, - уточнил Павел Кирдяпкин.

В ближайшее время лесных дороги перекроют и установят контрольно пропускные пункты. На 8 мая 2026 года в районе посёлка Тальцы действует огонь на площади 0,5 гектара. 7 мая было потушено 5 подаров общей площадью 60,8 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Приангарья зафиксировано 64 пожара.

