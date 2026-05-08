С 4 мая 2026 года в Бурятии ограничили посещение природного парка «Мамай». Оформление пропусков через сайт «Бурприрода» временно приостановили. Гора Мунку-Сардык тоже остается закрытой, запрет на посещение продлили до 11 мая. Причина - сохраняющаяся лавинная опасность, снег может сойти в любой момент.

КП-Иркутск рассказывает, что еще известно о запрете на посещение гор Мунку-Сардык и Мамай.

Почему запрещено ходить в горы Мунку-Сардык и Мамай

Апрель 2026 года выдался для Восточного Саяна трагичным. Сначала на Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. Группа из 15 человек вышла на маршрут 18 апреля, через два дня успешно достигла вершины и начала спуск, разделившись на связки. Последняя тройка - две женщины и мужчина - отстала и не вернулась в лагерь. Их тела нашли выше по склону.

Позже лавина накрыла еще одну группу из семи человек. Трое выбрались самостоятельно, четверо остались под снегом. Спасатели извлекли тела 42-летней жительницы Иркутска, опытного проводника из Забайкалья Руслана Бабицкого и 38-летнего отца четверых детей Виктора. Последнего погибшего нашли только 30 апреля.

Трагедии случились и в Муйском районе. 24 апреля лавина сошла на промышленную площадку у штольни №90, пострадали двое рабочих. Несмотря на опасность, 28 апреля директор рудника отправил девятерых человек расчищать ту же площадку. В десять утра со склона сошла вторая лавина. Шестеро погибли под толщей снега, трое выбрались сами. Длина завала составила 150 метров, ширина - 50 метров, глубина доходила до шести метров, а объем снега достигал 45 тысяч кубометров.

Когда разрешат ходить в горы Мунку-Сардык и Мамай

Запрет на посещение Мунку-Сардык действует как минимум до 11 мая. По природному парку «Мамай» конкретную дату снятия ограничений пока не называют, все зависит от погоды и заключения специалистов.

Лавинная опасность в горах Мунку-Сардык и Мамай

Снег на вершинах остается нестабильным. Снегопады в сочетании с резкими перепадами температуры значительно повысили риск схода лавин. По данным МЧС, опасность сохраняется в горах Бурятии с 8 по 11 мая. Телефон экстренных служб - 112.

Вот почему действует запрет на посещение гор Мунку-Сардык и Мамай.

