Телебашня в Иркутске засияет в честь Дня Победы. Фото: соцсети министерства цифрового развития и связи Иркутской области

В честь 81-й годовщины Великой Победы 9 мая на телебашнях в Иркутске и Братске включат тематическую архитектурно художественную подсветку.

- Световое шоу будет идти с 21:00 до 00:00 по местному времени. Жители и гости городов увидят динамичное световое панно. На фоне георгиевских лент появится надпись: «9 мая. Помним, гордимся! С Днём Победы!» и появится эффект праздничного салюта, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Приангарья.

Затем появятся изображения ордена «Победа» и Отечественной войны. После этого загорится новая надпись: «9 мая. С Днём Победы!!!». В конце праздничной иллюминации вспыхнет изображение пламени Вечного огня, а следом вновь разыграется световой салют.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье мошенники распространяют фейки о льготных такси для ветеранов.