В Чите мужчина оскорбил память защитников Отечества в соцсети

В Чите мужчина подозревается в реабилитации нацизма

В Чите мужчина подозревается в реабилитации нацизма. В 2025 году 51-летний подозреваемый, используя телефон опубликовал комментарий, в котором были оскорбления памяти защитников Отечества, а также пренебрежительные высказывания к всенародному празднику - Дню Победы. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК по Забайкальскому краю.

- По месту жительства подозреваемого провели обыск, изъяли оргтехнику, мобильный телефон и другие предметы. Назначили также судебные экспертизы, в том числе лингвистическую, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично с использованием сети «Интернет».

