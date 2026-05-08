Упали с шестого этажа: один рабочий погиб, еще один пострадал на стройке

Двое рабочих упали с высоты шестого этажа в Бурятии. Фото: прокуратура Бурятии

В Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл несчастный случай на строительной площадке многоквартирного дома. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Бурятии, 8 мая 2026 года около 14:00 во время укладки фасадного кирпича двое рабочих упали с высоты шестого этажа. Выяснилось, что машинист башенного крана обрушил строительные леса, на которых и стояли два человека.

- Один из пострадавших умер в больнице, второй - получил травмы и находится под наблюдением врачей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки оценят соблюдение закона об охране труда на объекте. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель человека".

