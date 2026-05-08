Землетрясение произошло в Бурятии. Фото: официальный сайт единой геофизической службы.

Землетрясение в Улан-Удэ 8 мая 2026 года произошло утром. Подземные толчки зафиксировали в 9:46 по местному времени. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на Байкальскую геофизическую службу РАН, эпицентр находился в 19 километрах от Максимихи Баргузинского района, сила толчков там достигала четырех-пяти баллов.

Сообщения о тряске поступали со всех районов Улан-Удэ, а также из Баргузинского, Заиграевского, Мухоршибирского и Хоринского районов.

- Хорошо трясло! Стул шатало, вода в бутылях плескалась.

- Страшно было!

Благо, жертв и разрушений нет. Для городов, близко расположенных к Байкалу, такое явление не в новинку. Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой в регионе. Вот какой силы было землетрясение в Улан-Удэ 8 мая 2026.

