Пенсионеру из Нижнеилимского района вернули расходы на лекарства через суд Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеилимском районе прокуратура помогла пенсионеру вернуть деньги, потраченные на покупку жизненно необходимых лекарств. Мужчина страдает заболеваниями, требующими регулярного приёма препаратов. Ему назначили лекарства, положенные по льготе.

- Однако в период с октября по ноябрь 2025 года необходимые медикаменты пенсионеру не выдали. Из за этого он был вынужден покупать их за собственные средства, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

После подтверждения фактов нарушения прав прокуратура направила в суд иск и потребовала взыскать с ответственного органа сумму, затраченную мужчиной на покупку лекарств и компенсацию морального вреда. В результате мужчине должны вернуть 9 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что девушка из столицы Приангарья целый год жила с червем в лице. Подробности.